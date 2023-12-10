Кубок мира по лыжным гонкам: спринтерский зачёт, мужчины
По итогам спринтерской гонки классическим стилем на этапе Кубке мира в Эстерсунде норвежец Эрик Вальнес сохраняет лидерство в зачёте этой дисциплины у мужчин. Однако после победы в субботу его соотечественник Йоханнес Клебо сократил отставание до шести очков.
В воскресенье в Эстерсунде состоится гонка на 10 километров свободным стилем.
Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины
Спринтерский зачёт
1. Эрик Вальнес (Норвегия) – 219.
2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 213.
3. Бен Огден (США) – 158.
4. Ансгар Эвенсен (Норвегия) – 154.
5. Эвен Нортуг (Норвегия) – 144.
6. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) – 138.
7. Джеймс Клинтон Скунмейкер (США) – 136.
8. Матс Вильям Енссен (Норвегия) — 133.
9. Лаури Вуоринен (Финляндия) – 118.
10. Пол Голберг (Норвегия) – 118.
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