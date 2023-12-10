Кубок мира по лыжным гонкам: спринтерский зачёт, мужчины

По итогам спринтерской гонки классическим стилем на этапе Кубке мира в Эстерсунде норвежец Эрик Вальнес сохраняет лидерство в зачёте этой дисциплины у мужчин. Однако после победы в субботу его соотечественник Йоханнес Клебо сократил отставание до шести очков.

В воскресенье в Эстерсунде состоится гонка на 10 километров свободным стилем.

Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины

Спринтерский зачёт

1. Эрик Вальнес (Норвегия) – 219.

2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 213.

3. Бен Огден (США) – 158.

4. Ансгар Эвенсен (Норвегия) – 154.

5. Эвен Нортуг (Норвегия) – 144.

6. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) – 138.

7. Джеймс Клинтон Скунмейкер (США) – 136.

8. Матс Вильям Енссен (Норвегия) — 133.

9. Лаури Вуоринен (Финляндия) – 118.

10. Пол Голберг (Норвегия) – 118.