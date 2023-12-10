«Нам жаль спортсменов». В сборной Казахстана объяснили пропуск спринта в Эстерсунде

Стали известны подробности пропуска полным составом мужской сборной Казахстана спринта в классическом стиле в рамках третьего этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Напомним, команду не допустили до участия в гонке, так как они не смогли вовремя сдать лыжи на проверку на фтор.

Согласно обновлённому регламенту, FIS требует, чтобы лыжи всех спортсменов были сданы на проверку не более, чем за 30 минут до старта гонки.

«Не хочу говорить, насколько они опоздали, но на более 5 минут точно. С лыжниками я не разговаривал, но, думаю, дело просто в недоразумении», — приводит слова рейс-директора FIS Михала Ламплота Expressen.

«Мы не смогли вовремя отдать лыжи на проверку. Это наша вина. Нет, нет, это не имело никакого отношения ко фтору. Мы пытались найти оптимальный состав мази и просто не успели. Нам жаль спортсменов. Это просто неудачный опыт», — заявил Aftonbladet смазчик сборной Казахстана Виктор Кисляков.