Эдвин Ангер: я не могу выступать так, как в прошлом году. Ситуация становится только хуже

21-летний шведский лыжник Эдвин Ангер, дебютировавший на Кубке мира в сезоне-2022/2023, пожаловался на то, что не может бегать, как в прошлом сезоне, и ситуация становится только хуже. Вчера, 9 декабря, в спринте классическим стилем на третьем этапе Кубка мира – 2023/2024 швед остановился на стадии четвертьфинала.

«Это плохо, просто отвратительно. Я хотел выступить лучше, у меня было хорошее предчувствие на этой неделе. Но не вышло.

Я не могу выступать так, как в прошлом сезоне. Я чувствую, что ситуация становится только хуже. Я пытаюсь думать о чём-то другом. Моя семья здесь, и я собираюсь отвлечься и провести с ними время», – приводит слова спортсмена Nordicmag.

Отметим, шведский лыжник занял 26-е место в квалификации и 23-е в финале. В своём забеге он финишировал пятым, отстав от лидера Эрика Вальнеса (Норвегия) более чем на 7 секунд. Впереди него также финишировали Йоханнес Клебо (Норвегия), Ийво Нисканен (Финляндия) и Давиде Грац (Италия).