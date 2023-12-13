Бородавко: Терентьева в Кирово-Чепецк даже не приехала

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко на пресс-конференции перед началом третьего этапа Альфа-Банк Кубка России, который перенесён из Чусового в Кирово-Чепецк, сообщил о том, что Наталья Терентьева (Непряева) не примет участия в соревнованиях.

«Практически все спортсмены национальной сборной уже в Кирово-Чепецке. Не приехала сюда Наталья Терентьева – она не примет участие в соревнованиях», — сообщил Бородавко.

Напомним, в программе третьего этапа соревнований 14 декабря состоятся спринты классическим стилем, а 16 декабря – классические разделки на 5/10 км. Четвёртый этап Кубка России также состоится в Кирово-Чепецке с 20 по 24 декабря. Терентьева пропустила старт сезона из-за травм.