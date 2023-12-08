Бородавко — о Терентьевой: не хотелось бы пропускать весь сезон

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что сроки возвращения олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете, обладательницы Кубка мира – 2021/2022 Натальи Терентьевой (Непряевой) на соревнования пока неизвестны. Спортсменка пропустила старт сезона из-за травм.

«Наталья проходит обследования и полноценно к тренировкам приступить не может. Как только врачи разрешат, мы сразу планируем возобновить работу, но пока не получается. Нет ясности, когда Наталье разрешат полностью вернуться на лыжню. Соответственно, не можем пока сказать, когда она начнёт сезон. Настроение у Непряевой хорошее, боевое. В этом плане никаких проблем нет. Не хотелось бы, конечно, пропускать сезон… Но пока ничего нового сказать не можем», — приводит слова Бородавко «Спорт день за днём».

Напомним, ранее из-за сильных морозов был отменён этап Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом, который был запланирован на 9-12 декабря. Следующие старты в рамках Кубка России должны пройти в Кирово-Чепецке.