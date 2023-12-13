Юниорка Кипяткова возмутилась организацией Всероссийских соревнований в Тюмени

Спортсменка сборной Санкт-Петербурга Екатерина Кипяткова в своём телеграм-канале возмутилась организацией Всероссийских соревнований по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок 19-20 и 21-23 лет, которые сейчас должны проходить в Тюмени (орфография и пунктуация автора сохранены).

«Хочется выразить своё негодование, я просто в бешенстве.

Мы находимся в Тюмени, по отмене первых гонок, можно понять погодные условия, но дело не в этом. Сегодня пришли на ОФИЦИАЛЬНУЮ тренировку перед гонкой, размечен ТОЛЬКО стадион. Под круг 5 км он НЕ ГОТОВ, подъём и спуск не сделаны, ещё одна петля которая обозначена в схеме круга, стоит с холмами накиданного снега. Хорошо, напомню: завтра ожидается КЛАССИЧЕСКАЯ ГОНКА. Лыжня была сделана на ДВУХ подъёмах, позавчера. РАЗМЕТКИ КРУГА НЕТ. Завтра узнаете круг на разминке. Хорошо. Спуск с которого можно откатить лыжи (спуск на стадион с левого круга, спуск с первого подъёма, спуск с моста на стадион) ЛЫЖНИ НЕТ НИГДЕ!!!

И что удивительно, на трассе был один судья, который промелькнул через стадион, и не возможно задать вопроса. Конкретики нет вообще», – написала Кипяткова.

Сообщалось, что Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок пройдут с 12 по 17 декабря в Тюмени. Однако из-за неблагоприятных погодных условий начало соревнований было отложено.