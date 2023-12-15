Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Всё непонятно». Дальквист сообщила, что врачи не могут найти причину её плохого состояния

«Всё непонятно». Дальквист сообщила, что врачи не могут найти причину её плохого состояния
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка мира в командном спринте, шведская лыжница Майя Дальквист сообщила, что врачи пока не могут найти причину её неудовлетворительного состояния. Спортсменка рассказала, что страдает от неизвестной проблемы с октября текущего года.

«Я дополнительно сдала анализы и много разговаривала с врачами. Они проверили кровь, обследовали сердце. Всё в порядке. Я думала, что у меня проблемы с сердцем, даже погуглила симптомы. Хорошо, что мы исключили этот вариант. Но информации по-прежнему мало.

Я стала седьмой в спринте в Эстерсунде в своём худшем состоянии. Когда я в нормальной форме, то могу хорошо выступать в гонках. С нетерпением жду этого дня. Пока чувствую, что мало что могу с этим поделать. Всё непонятно», — приводит слова Дальквист Aftonbladet.

Материалы по теме
Дальквист — о фото пешеходов на лыжной трассе: они идиоты
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android