«Всё непонятно». Дальквист сообщила, что врачи не могут найти причину её плохого состояния

Двукратная чемпионка мира в командном спринте, шведская лыжница Майя Дальквист сообщила, что врачи пока не могут найти причину её неудовлетворительного состояния. Спортсменка рассказала, что страдает от неизвестной проблемы с октября текущего года.

«Я дополнительно сдала анализы и много разговаривала с врачами. Они проверили кровь, обследовали сердце. Всё в порядке. Я думала, что у меня проблемы с сердцем, даже погуглила симптомы. Хорошо, что мы исключили этот вариант. Но информации по-прежнему мало.

Я стала седьмой в спринте в Эстерсунде в своём худшем состоянии. Когда я в нормальной форме, то могу хорошо выступать в гонках. С нетерпением жду этого дня. Пока чувствую, что мало что могу с этим поделать. Всё непонятно», — приводит слова Дальквист Aftonbladet.