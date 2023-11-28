Дальквист — о фото пешеходов на лыжной трассе: они идиоты

Двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам шведка Майя Дальквист резко высказалась по поводу фотографии пары, прогуливающейся пешком с собакой по лыжной трассе, отметив недопустимость такого поведения.

«Я думаю, что люди на фотографии идиоты, потому что они идут по трассе, хотя они могли идти рядом с ней», — цитирует Дальквист Expressen.

Фото: ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ КАСПЕРА МОЭНА ФЛАТЛЫ

Напомним, первым своё недовольство людьми, затаптывающими лыжные трассы, высказал норвежский двоеборец Каспер Моэн Флатла, опубликовавший фотографию в соцсети X (ранее Twitter). Спортсмен раскритиковал пешеходов, задавшись вопросом, что хорошего в пеших походах по подготовленным лыжным склонам, и указал на отсутствие специально оборудованных для пешеходов дорожек.