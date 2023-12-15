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Шведские лыжницы отреагировали на освистывание их сборной болельщиками на КМ

Шведские лыжницы отреагировали на освистывание их сборной болельщиками на КМ
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Во время спринта, проходившего в рамках четвёртого этапа Кубка мира в Тронхейме (Норвегия), часть толпы болельщиков освистала шведских лыжников. Шведки Майя Дальквист, двукратная чемпионка мира, и Фрида Карлссон, чемпионка мира 2019 года, удивились реакции болельщиков, сравнив её со слабостью и ребячеством.

Дальквист рассказала, что не сразу поняла, кого именно освистывает толпа. «Мне кажется, они немного слабы», — добавила спортсменка. Её слова приводит SVT.

«Детское занятие», — отреагировала на случившееся Карлссон.

Отметим, что и Дальквист, и Карлссон выбыли из спринтерской гонки в полуфинале. Второе и третье место в финальном забеге заняли шведские лыжницы Линн Сван и Эмма Рибом соответственно.

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