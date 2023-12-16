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Эбба Андерссон выиграла скиатлон на этапе КМ в Тронхейме

Эбба Андерссон выиграла скиатлон на этапе КМ в Тронхейме
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Шведская лыжница Эбба Андерссон стала победительницей скиатлона 2x10 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме (Норвегия). Победительница преодолела дистанцию за 49.23,4.

На втором месте гонку завершила американка Джессика Диггинс, отстав от лидера на 15,2 секунды. Замкнула призовую тройку норвежка Хейди Венг (+16,7).

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 3, Тронхейм, Норвегия
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
16 декабря 2023, суббота. 13:10 МСК
Окончено
1
Эбба Андерссон
Швеция
49:23.4
2
Джессика Диггинс
США
+15.2
3
Хейди Венг
Норвегия
+16.7

Напомним, скиатлон состоит из двух равных отрезков дистанции, преодолеваемых разными стилями: классическим и свободным соответственно.

Лыжные гонки. Кубок мира, четвёртый этап, Тронхейм.
Скиатлон, 2x10 км. Женщины.

1. Эбба Андерссон (Швеция) — 49.23,4.
2. Джессика Диггинс (США) +15,2.
3. Хейди Венг (Норвегия) +16,7.
4. Тереза Штадлобер (Австрия) +18,2.
5. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +20,2.
6. Виктория Карль (Германия) +22,7.

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