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Эбба Андерссон выиграла скиатлон на этапе КМ в Тронхейме

Шведская лыжница Эбба Андерссон стала победительницей скиатлона 2x10 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме (Норвегия). Победительница преодолела дистанцию за 49.23,4.

На втором месте гонку завершила американка Джессика Диггинс, отстав от лидера на 15,2 секунды. Замкнула призовую тройку норвежка Хейди Венг (+16,7).

Напомним, скиатлон состоит из двух равных отрезков дистанции, преодолеваемых разными стилями: классическим и свободным соответственно.

Лыжные гонки. Кубок мира, четвёртый этап, Тронхейм.

Скиатлон, 2x10 км. Женщины.

1. Эбба Андерссон (Швеция) — 49.23,4.

2. Джессика Диггинс (США) +15,2.

3. Хейди Венг (Норвегия) +16,7.

4. Тереза Штадлобер (Австрия) +18,2.

5. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +20,2.

6. Виктория Карль (Германия) +22,7.