Эбба Андерссон выиграла скиатлон на этапе КМ в Тронхейме

Шведская лыжница Эбба Андерссон стала победительницей скиатлона 2x10 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме (Норвегия). Победительница преодолела дистанцию за 49.23,4.
На втором месте гонку завершила американка Джессика Диггинс, отстав от лидера на 15,2 секунды. Замкнула призовую тройку норвежка Хейди Венг (+16,7).
Напомним, скиатлон состоит из двух равных отрезков дистанции, преодолеваемых разными стилями: классическим и свободным соответственно.
Лыжные гонки. Кубок мира, четвёртый этап, Тронхейм.
Скиатлон, 2x10 км. Женщины.
1. Эбба Андерссон (Швеция) — 49.23,4.
2. Джессика Диггинс (США) +15,2.
3. Хейди Венг (Норвегия) +16,7.
4. Тереза Штадлобер (Австрия) +18,2.
5. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +20,2.
6. Виктория Карль (Германия) +22,7.
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