Клебо одержал победу в скиатлоне на этапе КМ в Тронхейме
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Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем мужского скиатлона 2x10 км в Тронхейме (Норвегия), проходившего в рамках этапа Кубка мира. Спортсмен преодолел дистанцию за 43.50,7.
Вторым с отставанием всего 0,7 секунды финишную линию пересёк британец Эндрю Масгрэйв. Следом за ним к финишу пришёл норвежец Дидрик Тёнсет (+0,8).
Лыжные гонки. Кубок мира, четвёртый этап, Тронхейм.
Скиатлон, 2x10 км. Мужчины.
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 43.50,7.
2. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +0,7.
3. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +0,8.
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