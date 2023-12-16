«Я чуть не сошёл с ума». Итальянец Парис – о долгожданной победе на скоростном спуске

В Валь-Гардене (Италия) завершился этап Кубка мира по горным лыжам. Итальянец Доминик Парис одержал победу с результатом в 1 минуту и 59,84 секунды, обогнав норвежца Александра Кильде и американца Брайса Беннетта. Парис поделился впечатлениями от гонки, заявив, что долго шёл к этому успеху.

«Я не знал, сколько времени у меня есть. Старался кататься хорошо, красиво и чисто. Когда я увидел зелёный свет на финише, то чуть не сошёл с ума. Это было очень увлекательно, я шёл к этому в течение многих лет и наконец-то добился успеха», — приводит слова Париса SportWeb.

Для 34-летнего итальянца это 22-й триумф на этапах Кубка мира в карьере и 18-й в скоростном спуске. До того он в последний раз побеждал в марте 2022 года в Квитфьеле (Норвегия).