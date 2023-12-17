Фрида Карлссон снялась с разделки на 10 км на этапе Кубка мира в Тронхейме

Чемпионка мира, бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года, шведская лыжница Фрида Карлссон не выступит в раздельной гонке на 10 км классическим стилем в рамках четвёртого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском городе Тронхейм. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS). Вместо Карлссон участие в гонке примет её соотечественница Йоханна Хагстрём.

Ранее шведская спортсменка, занявшая 14-е место в прошедшем 16 декабря скиатлоне, пожаловалась на состояние организма после перенесённого коронавируса, но подтверждала участие в гонке с раздельным стартом 17 декабря.

Напомним, старт забега на 10 км классическим стилем у женщин запланирован в 15:15 мск.