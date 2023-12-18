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Сборная Норвегии объявила состав на «Тур де Ски»

Сборная Норвегии объявила состав на «Тур де Ски»
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Стал известен состав национальной команды Норвегии на престижную лыжную многодневку «Тур де Ски», которая пройдёт с 30 декабря 2023 года по 7 января 2024 года, сообщается на официальном сайте Норвежской лыжной ассоциации.

Женщины: Маргрете Бергане, Кристин Эустгулен Фоснес, Анне Кьерсти Кальво, Матильде Мюрвольд, Кристине Ставос Шистад, Астрид Эйре Слинн, Силье Теодорсен, Хейди Венг, Лотта Уднес Венг.

Мужчины: Харальд Эстберг Амундсен, Пол Голберг, Ян Томас Йенссен, Матс Вильям Енссен, Йоханнес Хёсфлот Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Ховард Солос Тёугбёль, Дидрик Тёнсет, Эрик Вальнес.

Напомним, «Тур де Ски» пройдёт в Тоблахе (Италия), Давосе (Швейцария) и Валь-ди-Фьемме (Италия).

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