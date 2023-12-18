Фрида Карлссон: учитывая состояние, не могу точно сказать, выступлю ли на «Тур де Ски»

Чемпионка мира, бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года, шведская лыжница Фрида Карлссон после снятия с гонки на 10 км классическим стилем на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Тронхейме (Норвегия) сообщила, что сомневается в своём участии в предстоящей лыжной многодневке «Тур де Ски».

«Учитывая моё нынешнее физическое состояние, я не могу точно сказать, смогу ли участвовать в «Тур де Ски», — приводит слова Карлссон Aftonbladet.

Ранее шведская спортсменка, занявшая 14-е место в прошедшем 16 декабря скиатлоне, пожаловалась на состояние организма после перенесённого коронавируса.

Напомним, «Тур де Ски» пройдёт с 30 декабря 2023 года по 7 января 2024 года. Соревнования пройдут в Тоблахе (Италия), Давосе (Швейцария) и Валь-ди-Фьемме (Италия).