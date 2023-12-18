Фалеева — о ЧМ в Норвегии: 24 февраля спустилась на завтрак, а я уже будто враг народа

23-летняя российская лыжница Анастасия Фалеева рассказала о своих эмоциях от выступления на молодёжном чемпионате мира в Норвегии, который проходил в конце февраля 2022 года (в момент начала военной спецоперации на Украине).

«Мы проснулись 24 февраля в гостинице и, как все, начали читать новости. Не понимали, что происходит. Спустилась на завтрак, а я уже будто враг народа. Ещё накануне вечером все мне улыбались, а потом я легла спать, проснулась – а на меня уже косятся. На соревнованиях были проблемы с флагом, после гонок не хотели выходить нас награждать.

В такие моменты не понимаешь: в чём твоя вина? Почему так происходит? Мы приехали на Кубок мира и ждали: разрешат нам выступать или нет? У отеля дежурили журналисты, нас постоянно снимали на тренировках и задавали вопросы, ответов на которые у нас не было. Даже обычные люди на улицах говорили: «Уезжайте отсюда». В какой-то момент нам сказали: «Всё, ребята, выступать вы не будете, потому что мы так решили». А улететь домой мы тоже не могли, потому что все рейсы отменили. Вот как хотите, так и уезжайте.

Когда мы с пересадками всё-таки добрались до дома, если честно, я почувствовала облегчение. Там, в Норвегии, было очень дискомфортно», — приводит слова Фалеевой Sports.ru.