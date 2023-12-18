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Фалеева — о возвращении на Кубок мира: уже морально готова, если мне не будут рады

Фалеева — о возвращении на Кубок мира: уже морально готова, если мне не будут рады
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23-летняя российская лыжница Анастасия Фалеева высказалась о том, что в случае возвращения на международные старты иностранные коллеги могут отнестись к ней с негативом.

«Я могу судить только по интервью иностранных спортсменов, какие попадаются. Кажется, их отношение к нам по-прежнему не очень, даже в чём-то усугубилось. Но сейчас я уже морально готова, если мне не будут рады. Прошло много времени, эмоции улеглись, я еду за результатом, а не за тем, чтобы меня приняли или поняли. Люди разные, отношение к нам тоже у всех разное. Знаю, некоторые наши ребята спокойно продолжают общаться с иностранными лыжниками», — приводит слова Фалеевой Sports.ru.

Фалеева, как и другие российские лыжники, уже второй сезон не может выступить на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине.

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