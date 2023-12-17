Норвежский лыжник в ярости порвал стартовый номер. Вспомнил про гнев Большунова?

Норвежец Йоханнес Клебо убедительно выиграл классическую разделку на 10 км на этапе Кубка мира – 2023/2024 в своём родном Тронхейме. На трассах будущего чемпионата мира он был в своей собственной лиге и захватил жёлтую майку лидера общего зачёта. А вот его соотечественник Эрик Вальнес, который занял пятое место, после финиша был в бешенстве.

Вальнес после финиша разорвал на себе стартовый номер и выбросил под ноги. Что случилось с лыжником, который в начале сезона обыгрывал Клебо? Как оказалось, по ходу гонки у него на обеих палках отлетели лапки, в результате чего он часть дистанции бежал, не имея возможности подключить плечевой пояс и задействовать работу рук.

Возможно, без этой проблемы он смог бы побороться с Хенриком Дённестадом, который стал третьим и выиграл у Вальнеса 13 секунд. Безусловно, обидно, когда возможность побороться за топ-3 уходит не по твоей вине, а из-за инвентаря. Так что поведение норвежца объяснимо. Но, честно говоря, Сан Саныч Большунов как на лыжне убедительнее, так и в ярости. Помните «Ски Тур» – 2020, когда на последнюю гонку многодневки он уходил лидером, а в итоге финишировал седьмым, поскольку лыжи просто не покатили?

Россиянин имел преимущество в 34 секунды, но оно растаяло после трёх километров, а дальше были сплошные мучения. Полёт лыж, прилипавших к трассе, порванная майка и эмоции Большунова тогда затмили обсуждение самой гонки. Вальнес испытал в Тронхейме нечто подобное тому, что было три года назад с Большуновым.

Йоханнес Клебо Фото: Terje Pedersen/AP Photo/ТАСС

А вот Клебо в своём родном городе выиграл все гонки, проведя репетицию домашнего ЧМ-2025. Спринт – победа, скиатлон – победа, классическая разделка – победа. И все победы были одержаны с колоссальным преимуществом. В контактных гонках Йоханнес разрывал всех на поворотах и спусках, буквально парой движений уходя в отрыв, а в разделке выдал и скорость, и мощь, и раскладку.

У женщин классическую разделку сенсационно выиграла немка Виктория Карль, одержавшая свою первую победу в рамках Кубка мира. Лыжница из Германии опередила американку Рози Бреннан и шведку Эббу Андерссон.