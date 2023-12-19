Переболевшая коронавирусом Йонна Сундлинг может выступить на «Тур де Ски»

Олимпийская чемпионка 2022 года, четырёхкратная чемпионка мира, победительница этапов Кубка мира, чемпионка мира среди юниоров шведская лыжница Йонна Сундлинг может принять участие в лыжной многодневке «Тур де Ски».

В конце ноября, перед стартом этапа Кубка мира в Елливаре (Швеция), стало известно, что Сундлинг заразилась коронавирусом. Из-за болезни лыжница пропустила два этапа соревнований в Швеции, а также не выступала на минувшем этапе Кубка мира, который прошёл в Тронхейме (Норвегия).

«После болезни тренировки Йонны идут по плану. Цель спортсменки — выступить на «Тур де Ски», если она будет хорошо себя чувствовать», — приводит слова представителя лыжницы Торбьорна Нордвалля SVT.

Напомним, «Тур де Ски» пройдёт с 30 декабря 2023 года по 7 января 2024 года. Соревнования пройдут в Тоблахе (Италия), Давосе (Швейцария) и Валь-ди-Фьемме (Италия).