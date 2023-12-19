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Переболевшая коронавирусом Йонна Сундлинг может выступить на «Тур де Ски»

Переболевшая коронавирусом Йонна Сундлинг может выступить на «Тур де Ски»
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Олимпийская чемпионка 2022 года, четырёхкратная чемпионка мира, победительница этапов Кубка мира, чемпионка мира среди юниоров шведская лыжница Йонна Сундлинг может принять участие в лыжной многодневке «Тур де Ски».

В конце ноября, перед стартом этапа Кубка мира в Елливаре (Швеция), стало известно, что Сундлинг заразилась коронавирусом. Из-за болезни лыжница пропустила два этапа соревнований в Швеции, а также не выступала на минувшем этапе Кубка мира, который прошёл в Тронхейме (Норвегия).

«После болезни тренировки Йонны идут по плану. Цель спортсменки — выступить на «Тур де Ски», если она будет хорошо себя чувствовать», — приводит слова представителя лыжницы Торбьорна Нордвалля SVT.

Напомним, «Тур де Ски» пройдёт с 30 декабря 2023 года по 7 января 2024 года. Соревнования пройдут в Тоблахе (Италия), Давосе (Швейцария) и Валь-ди-Фьемме (Италия).

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