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Олимпийская чемпионка Сундлинг вновь пропустит этап Кубка мира

Олимпийская чемпионка Сундлинг вновь пропустит этап Кубка мира
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Менеджер сборной Швеции Андрес Бистрём заявил, что лыжница Йонна Сундлинг пропустит этап Кубка мира в Тронхейме.

«Йонна Сундлинг, к сожалению, ещё не полностью оправилась от болезни и поэтому пропустит и эти выходные, но мы надеемся, что она сможет вернуться к соревнованиям после Рождества», – приводит слова Бистрёма SVT.

Напомним, Сундлинг пропустила этапы Кубка мира в Елливаре и Эстерсунде из-за положительного теста на коронавирус. В 2022 году спортсменка стала олимпийской чемпионкой в спринте свободным стилем, а также является четырёхкратной чемпионкой мира и победительницей этапов Кубка мира.

Этап Кубка мира в норвежском Тронхейме пройдёт с 15 по 17 декабря. В конце года спортсменов также ожидает этап в итальянском Тоблахе.

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