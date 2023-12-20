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Александр Большунов одержал победу в гонке на 10 км классикой на этапе Кубка России

Александр Большунов одержал победу в гонке на 10 км классикой на этапе Кубка России
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В Кирово-Чепецке завершилась мужская гонка на 10 км классическим стилем в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024. Лучшим в этой гонке стал лыжник Александр Большунов. Спортсмен, представляющий команду Архангельской области, преодолел дистанцию за 25.22,7.

Вторым по итогам забега стал ещё один представитель Архангельской области Алексей Червоткин. Лыжник уступил лидеру 13,0 секунды. Третье место занял лыжник Ермил Вокуев, выступающий за команду Республики Коми.

Лыжные гонки. Кубок России, четвёртый этап. Кирово-Чепецк.
10 км, классический стиль. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 25.22,7.
2. Алексей Червоткин (Архангельская область) — отставание 13,0 секунды.
3. Ермил Вокуев (Республика Коми) +14,9.

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