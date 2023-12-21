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Вероника Степанова выиграла гонку на 10 км свободным стилем на 4-м этапе Кубка России

Вероника Степанова выиграла гонку на 10 км свободным стилем на 4-м этапе Кубка России
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Вероника Степанова, представляющая Архангельскую область, стала победительницей гонки на 10 км свободным стилем, прошедшей в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке. Спортсменка преодолела дистанцию за 25.49,2.

Второй результат показала Анастасия Кулешова, уступившая лидеру 29,4 секунды. На третьем месте Алина Пеклецова, проигравшая Степановой 44,3 секунды.

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 4, Кирово-Чепецк, Россия
Женщины. 10 км. Свободный стиль
21 декабря 2023, четверг. 11:00 МСК
Окончено
1
Вероника Степанова
Архангельская - Камчатский
25:49.2
2
Анастасия Кулешова
Нижегородская - Мордовия
+29.4
3
Алина Пеклецова
Архангельская - Вологодская
+44.3

Лыжные гонки. Кубок России, четвёртый этап. Кирово-Чепецк.
10 км, свободный стиль. Женщины

1. Вероника Степанова (Архангельская область) — 25.49,2.
2. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) +29,4.
3. Алина Пеклецова (Архангельская область) +44,3.
4. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +1.22,9.
5. Екатерина Смирнова (Тюменская область) +1.23,5.
6. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) +1.30,9.

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