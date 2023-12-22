«А мы гулеваним». Устюгов поделился фото с прогулки с дочерью

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов опубликовал в социальных сетях фото с прогулки с дочерью Кирой.

«А мы гулеваним», — написал Устюгов под фото.

Фото: из личного архива Сергея Устюгова

Напомним, в текущем сезоне Устюгов не выступил ни в одной гонке на Кубке России. Спортсмен принял участие во всероссийских соревнованиях «Сыктывкарская лыжня – 2023», занял третье место в гонке на 15 км свободным стилем и стал девятым в гонке на 10 км классическим стилем.

С 20 по 24 декабря в Кирово-Чепецке проходит четвёртый этап Кубка России по лыжным гонкам. Завтра, 23 декабря, спортсмены выступят в спринтерских гонках свободным стилем, а в заключительный день соревнований состоится женский и мужской скиатлон.