Президент FIS заявил, что некоторые этапы КМ перенесены в Северную Америку из-за экологии

Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохан Элиаш заявил, что некоторые этапы Кубка мира по горнолыжному спорту перенесены в Северную Америку именно из-за заботы об экологии.

«Общий климатический след от проведения соревнований в США на самом деле гораздо меньше, чем в Европе. В Европе больше зрителей, они оставляют больший след на экологии, чем авиаперелёты. В США у нас всего пара сотен зрителей, а если мы едем в Шладминг или Китцбюэль, то у нас 20 000 или даже 50 000 зрителей. И у нас есть данные, чтобы доказать это. Это не так сложно, потому что мы знаем, каков средний углеродный след болельщика. Мы суммируем эти показатели, а затем вычисляем объём вредных выбросов, связанных с авиаперелётами, спортсменами и их командами», – приводит слова функционера SVT Sport.

Напомним, ранее календарь Кубка мира подвергся критике со стороны экологических организаций – они обвинили FIS и организаторов в том, что они не заботятся о защите природы и снижении выбросов CO2. После скоростных соревнований в Бивер-Крик в декабре (два скоростных спуска и супергигант) гонки в технических видах пройдут в Палисейдс Тахо и Аспене в конце сезона (гигант и слалом на каждом из этих двух курортов). Именно вторая поездка в США, запланированная на конец февраля и начало марта, вызывает ожесточённые споры и недовольство многих команд.