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Устюгов тренируется взрывать с детьми новогодние хлопушки

Устюгов тренируется взрывать с детьми новогодние хлопушки
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Призёр чемпионата России и этапа Кубка мира, победительница чемпионатов мира среди юниоров и молодёжи, российская лыжница Елена Устюгова (Соболева) выложила в своём телеграм-канале фото мужа, олимпийского чемпиона 2022 года в эстафете, двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова с дочерью Кирой и Сыном Мишей.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Е. УСТЮГОВОЙ

«У нас тут репетиция взрывания хлопушек на Новый год», — написала спортсменка в публикации.

Напомним, Сергей Устюгов не принял участия ни в одной из гонок Кубка России сезона-2023/2024, ссылаясь на своё физическое состояние.

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