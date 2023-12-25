Устюгов тренируется взрывать с детьми новогодние хлопушки

Призёр чемпионата России и этапа Кубка мира, победительница чемпионатов мира среди юниоров и молодёжи, российская лыжница Елена Устюгова (Соболева) выложила в своём телеграм-канале фото мужа, олимпийского чемпиона 2022 года в эстафете, двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова с дочерью Кирой и Сыном Мишей.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Е. УСТЮГОВОЙ

«У нас тут репетиция взрывания хлопушек на Новый год», — написала спортсменка в публикации.

Напомним, Сергей Устюгов не принял участия ни в одной из гонок Кубка России сезона-2023/2024, ссылаясь на своё физическое состояние.