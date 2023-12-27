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Большунов показал подготовленную им лыжную трассу

Большунов показал подготовленную им лыжную трассу
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Трёхкратный олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Большунов выложил в своём телеграм-канале кадры подготовки лыжной трассы. Комментарии под публикацией указывают, что трасса, проложенная Большуновым, находится в Истринском районе Московской области. Как отметил сам спортсмен под записью, трасса предназначена для конькового хода.

Фото: Из личного архива А. Большунова

Фото: Из личного архива А. Большунова

«Трасса готова. Как вам? Готовы тренироваться?» — написал олимпийский чемпион в публикации.

Напомним, в сезоне-2023/2024 после четырёх этапов Кубка России по лыжным гонкам на счету Александра Большунова 12 побед из 12 возможных. Спортсмен возглавляет общий зачёт Кубка, заработав 643 очка. С этим результатом он опережает идущего на втором месте Сергея Ардашева на 198 баллов.

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