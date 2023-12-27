Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Вяльбе — о нейтральном статусе на ОИ: я не готова в это время разменяться на белую тряпку

Вяльбе — о нейтральном статусе на ОИ: я не готова в это время разменяться на белую тряпку
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок (ФЛГР) России Елена Вяльбе категорично высказалась на тему допуска российских спортсменов к участию в Олимпийских играх в нейтральном статусе без возможности демонстрации государственной символики.

«Это очень горько, что мы не едем на международные старты. Скажут: вот флаг, вот гимн, вы русские, тогда мы едем. А сейчас… Это не горе. Горе — когда матери без сыновей остаются. Я не готова в это время разменяться на белую тряпку», — цитирует Вяльбе ТАСС.

«В конкретный данный момент мне моя совесть никогда не позволит согласиться с белым флагом. Нет, и всё», — добавила трёхкратная олимпийская чемпионка.

Напомним, решение МОК о допуске российских спортсменов на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе было принято 8 декабря 2023 года.

Материалы по теме
Вяльбе — о МОК: они сами приползут на коленях, ещё будут умолять россиян вернуться
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android