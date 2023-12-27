Вяльбе — о нейтральном статусе на ОИ: я не готова в это время разменяться на белую тряпку

Президент Федерации лыжных гонок (ФЛГР) России Елена Вяльбе категорично высказалась на тему допуска российских спортсменов к участию в Олимпийских играх в нейтральном статусе без возможности демонстрации государственной символики.

«Это очень горько, что мы не едем на международные старты. Скажут: вот флаг, вот гимн, вы русские, тогда мы едем. А сейчас… Это не горе. Горе — когда матери без сыновей остаются. Я не готова в это время разменяться на белую тряпку», — цитирует Вяльбе ТАСС.

«В конкретный данный момент мне моя совесть никогда не позволит согласиться с белым флагом. Нет, и всё», — добавила трёхкратная олимпийская чемпионка.

Напомним, решение МОК о допуске российских спортсменов на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе было принято 8 декабря 2023 года.