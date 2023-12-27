Вяльбе: безумно люблю нашего президента, он последний из могикан

Президент Федерации лыжных гонок (ФЛГР) России, трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе ответила на вопрос, что бы она хотела попросить у золотой рыбки.

«Наверное, первое, и я говорю это совершенно искренне, чтобы эта золотая рыбка дала президенту как можно больше здоровья. Я безумно люблю нашего президента, он последний из могикан. Если не он — людей на земле не останется. А что касается меркантильных вопросов, то я была бы счастлива, если бы у нас в среднегорье всё-таки появился свой центр зимних видов спорта. У нас есть географические места, где мы можем себе это позволить. А ещё, наверное, попросила бы, чтобы вновь обратились к прежней структуре детского спорта», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Ранее стало известно, что спортсменка вошла в список лиц, поддерживающих выдвижение Владимира Путина на выборы президента Российской Федерации 2024 года.