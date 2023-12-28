Василий Уткин — о Елене Вяльбе: гений смазки!

Известный журналист и спортивный комментатор Василий Уткин дал характеристику трёхкратной олимпийской чемпионке в эстафетах, многократной чемпионке мира по лыжным гонкам Елене Вяльбе, которая с 2010 года возглавляет Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР).

«Отношение к Вяльбе? Гений смазки!» — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, Вяльбе неоднократно заявляла, что без флага и гимна россиянам не стоит участвовать в Олимпийских играх. В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, выдвинув в качестве обязательных условий много политических требований. «Горе — когда матери без сыновей остаются. Я не готова в это время разменяться на белую тряпку», — прокомментировала новость Вяльбе.