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Василий Уткин — о Елене Вяльбе: гений смазки!

Василий Уткин — о Елене Вяльбе: гений смазки!
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Известный журналист и спортивный комментатор Василий Уткин дал характеристику трёхкратной олимпийской чемпионке в эстафетах, многократной чемпионке мира по лыжным гонкам Елене Вяльбе, которая с 2010 года возглавляет Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР).

«Отношение к Вяльбе? Гений смазки!» — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, Вяльбе неоднократно заявляла, что без флага и гимна россиянам не стоит участвовать в Олимпийских играх. В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, выдвинув в качестве обязательных условий много политических требований. «Горе — когда матери без сыновей остаются. Я не готова в это время разменяться на белую тряпку», — прокомментировала новость Вяльбе.

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