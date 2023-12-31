Андерссон, Халфварссон и Сван назвали фаворитов текущего «Тур де Ски»

Эбба Андерссон, Калле Халфварссон и Линн Сван, которые будут стартовать в многодневке «Тур де Ски», несмотря на перенесённые в этом сезоне болезни, назвали спортсменов, которые, по их мнению, могут выиграть гонку.

«Просто посмотрите, кто лидирует на чемпионате мира, и у вас есть разумный фаворит», — приводит слова Андерссон VG.

Сейчас одним из лидеров чемпионата мира является американка Джессика Диггинс. В личном зачёте она занимает первое место. Именно она, по мнению Андерссон, может стать победителем «Тур де Ски»

Линн Сван выделяет в качестве претендента на победу действующую чемпионку Фриду Карлссон. Шведская лыжница на восьмой строчке личного зачёта среди женщин.

Калле Халфварссон, переболевший во время Рождества, до последнего был не уверен в том, что стоит выходить на старт многодневки. Сейчас Халфварссон на пятом месте личного зачёта среди мужчин, а в гонке квалификации спринта в Тоблахе финишировал на 41-м месте.

Швед обозначил в качестве явного лидера «Тур де Ски» Харальда Эстберга Амундсена. Норвежец в гонке квалификации спринта 30 декабря пришел четвёртым.