Евгений Дементьев: в лыжах год был насыщенный — Устюгов и Большунов создавали ажиотаж

Олимпийский чемпион 2006 года по лыжным гонкам Евгений Дементьев подвёл итоги завершившемуся накануне 2023 году.

«2023 год был насыщенным на старты, которые прошли ярко. Была не просто борьба, а были интриги, которые делали наш вид спорта популярным. Устюгов и Большунов создавали дополнительный ажиотаж. Плюс молодёжь, которая подрастает, равняется и даёт бой более титулованным спортсменам. Год без международных стартов получился ярким и насыщенным. Лыжные гонки сделали многое. Хотелось бы, чтобы и дальше продолжали развиваться, приводили ещё больше молодых спортсменов в наш вид спорта», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, с конца февраля 2022 года российские спортсмены не выступают на международных соревнованиях. В сезоне-2022/2023 лыжники участвовали во внутренних стартах вместе с белорусскими атлетами, также отстранёнными от Кубка мира.