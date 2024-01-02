«Повезло, что отделалась синяками». Диггинс рассказала о падении перед гонкой «Тур де Ски»

Американская лыжница Джессика Диггинс рассказала о падении на тренировке перед стартом гонки преследования на 25 км свободным стилем, прошедшей накануне в рамках первого этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия). В гонке спортсменка заняла первое место.

«Я упала на тренировке, и это меня напугало, но я в порядке и не повредила инвентарь. Перед гонкой я решила пройти сложный обледенелый участок трассы на скорости и потеряла контроль над лыжей. Это привело к падению. Во время забега я старалась избегать таких участков, поэтому рада, что получила такой опыт до старта гонки. Повезло, что отделалась лишь синяками. Но, возможно, будет интересно вставать с постели на следующий день. Ожидаю не самые приятные ощущения», — приводит слова Диггинс NRK.