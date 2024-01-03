Дементьев: если бы сегодня российские лыжники поехали на Кубок мира, задавали бы там тон

Олимпийский чемпион 2006 года по лыжным гонкам Евгений Дементьев высказался о состоянии российского лыжного спорта в условиях отсутствия международных соревнований.

«Отсутствие международных стартов ребят не отпугнуло. Они хуже к своей работе не стали относиться. Они показали, что профессионалы. На Кубке и чемпионате России выкладываются полностью. За это им отдельное спасибо, как и руководству, которое создало возможность реализовывать себя ребятам. Если бы сегодня наши спортсмены поехали на Кубок мира, задавали бы там тон», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 30 сентября 2023 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение спортсменов из России и Беларуси от международных соревнований.