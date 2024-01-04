Устюгов — о молодых спортсменах: вроде бы дети, но почерпнуть от них что-то можно

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал, чему учится у молодых спортсменов.

«Раньше я не задумывался, что на меня дети на тренировках смотрят, зацикливался только на своём результате. Но с прошлого сезона, а именно после вкатки в Сыктывкаре я понял, что у них можно даже что-то подобрать в плане техники, в плане тактики. Вроде бы, дети, а тут матёрый такой, опытный, но всё равно почерпнуть от них что-то можно. И ещё есть такая фишка – я стал смотреть по сторонам, чтобы никому не мешать. Лыжня хоть и нормальной ширины, но зачастую ребята идут вдвоём, а то и втроём. Если ты профессионал, ты обгонишь их, найдёшь момент, чтобы им не мешать. Но в России, как правило, этим никто не заморачивается», — сказал Устюгов в подкасте канала «Лыжные гонки|Lizzerin».