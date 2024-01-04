Устюгов: сейчас прихожу домой, смотрю на медали и думаю – а зачем ещё?

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал о своём отношении к медалям и их хранению.

«Мы переехали в новую квартиру, и теперь медали хранятся на видном месте. Я ещё вещи туда свои не перевёз, а медали там уже есть. До сентября 2023 года они были спрятаны – убраны в шкаф. Теперь они в стеллаже вместе с символами чемпионатов мира и Олимпийских игр, там же фигурки лосей и лыжников. Медали, как и лосей, я не считаю. Самое главное, что эти медали есть. Раньше я говорил, что медали прячу в чёрный мешок, чтобы добиваться ещё больше и чтобы их ценность была выше. А сейчас приходишь домой, посмотришь – висят медали, и думаешь – а зачем ещё? Не было их на видном месте, и появлялось желание завоевать ещё. Может быть, когда-нибудь построю дом или дачу и сделаю там небольшой музей. Кубки с «Тур де Ски» вообще на лыжной базе стоят. Но скоро я их домой заберу», — сказал Устюгов в подкасте канала «Лыжные гонки|Lizzerin».