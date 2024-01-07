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Лапьер выиграл масс-старт в гору в заключительный день «Тур де Ски», норвежцы — вне топ-3

Лапьер выиграл масс-старт в гору в заключительный день «Тур де Ски», норвежцы — вне топ-3
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Французский лыжник Жюль Лапьер выиграл масс-старт в гору, проходивший в Валь-ди-Фьемме (Италия) в заключительный день «Тур де Ски». Вторым в гонке стал немец Фридрих Мох, который уступил Лапьеру 2,4 секунды, замкнул тройку лидеров француз Уго Лапалус, проигравший победителю гонки ровно 16 секунд.

Отметим, что лидер общих зачётов Кубка мира и «Тур де Ски» норвежец Харальд Эстберг Амундсен закончил гонку только пятым, став лучшим среди своих соотечественников: спортсмен проиграл Лапьеру 30,2 секунды.

«Тур де Ски». Третий этап. Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. Масс-старт в гору, 10 км

1. Жюль Лапьер (Франция) — 33:00,7.
2. Фридрих Мох (Германия) — отставание 2,4 секунды.
3. Уго Лапалус (Франция) +16 секунд.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 7, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль. Масс-старт
07 января 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Окончено
1
Жюль Лапьер
Франция
33:00.7
2
Фридрих Мох
Германия
+2.4
3
Уго Лапалус
Франция
+16.0
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