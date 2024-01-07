Американка Локли выиграла масс-старт в гору на «Тур де Ски», Диггинс — шестая
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Американская лыжница Софи Локли выиграла масс-старт в гору, проходивший в заключительный день соревнований в рамках третьего этапа «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). Второй стала норвежка Хейди Венг, которая уступила Локли 17,1 секунды. Замкнула тройку лидеров француженка Дельфин Клодель, проигравшая победительнице гонки 37,7 секунды и на финише опередившая финку Кертту Нисканен.
Отметим, что лидер общего зачёта «Тур де Ски» американка Джессика Диггинс пришла к финишу шестой, уступив соотечественнице 48,5 секунд.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Третий этап. Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины. Масс-старт в гору, 10 км
1. Софи Локли (США) — 38:16,5.
2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 17,1 секунды.
3. Дельфин Клодель (Франция) +48,5.
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