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Американка Локли выиграла масс-старт в гору на «Тур де Ски», Диггинс — шестая

Американская лыжница Софи Локли выиграла масс-старт в гору, проходивший в заключительный день соревнований в рамках третьего этапа «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). Второй стала норвежка Хейди Венг, которая уступила Локли 17,1 секунды. Замкнула тройку лидеров француженка Дельфин Клодель, проигравшая победительнице гонки 37,7 секунды и на финише опередившая финку Кертту Нисканен.

Отметим, что лидер общего зачёта «Тур де Ски» американка Джессика Диггинс пришла к финишу шестой, уступив соотечественнице 48,5 секунд.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Третий этап. Валь-ди-Фьемме, Италия

Женщины. Масс-старт в гору, 10 км

1. Софи Локли (США) — 38:16,5.

2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 17,1 секунды.

3. Дельфин Клодель (Франция) +48,5.