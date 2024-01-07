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Американка Джессика Диггинс стала победительницей общего зачёта «Тур де Ски»

Американка Джессика Диггинс стала победительницей общего зачёта «Тур де Ски»
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Сегодня, 7 января, в Валь-ди-Фьемме (Италия) прошёл женский масс-старт свободным стилем, который стал последней гонкой, проводившейся в рамках многодневки «Тур де Ски» в этом сезоне. Победителем многодневки стала американская лыжница Джессика Диггинс.

«Чемпионат» предлагает читателям ознакомиться с итоговым общим зачётом «Тур де Ски» у женщин.

1. Джесси Диггинс (США) – 4:13.19,0

2. Хайди Венг (Норвегия) – 31,6

3. Кертту Нисканен (Финляндия) – 39,7

4. Фрида Карлссон (Швеция) – 1.17,4

5. Йонна Сундлинг (Швеция) – 1.47,9

6. Линн Сван (Швеция) – 2.06,3

7. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 2.08,6

8. Патриция Эйдука (Латвия) – 2.23,5

9. Виктория Карл (Германия) – 2.39,9

10. Дельфин Клодель (Франция) – 2.41,2

Напомним, «Тур де Ски» стартовал в субботу, 30 декабря, в Италии. Часть соревнований прошла в Давосе (Швейцария) (3–4 января), а финал турнира состоялся сегодня, 7 января, в Валь-ди-Фьемме (Италия).

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