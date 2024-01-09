Сван — о жизни на публике: я это не выбирала, после завершения карьеры уйду в тень

24-летняя шведская лыжница Линн Сван призналась, что не любит публичность. Спортсменка отметила, что после завершения карьеры не планирует мелькать в публичном пространстве.

«Не думаю, что публичность — это что-то само собой разумеющееся. Я это не выбирала, моя работа делает меня публичным человеком. Я решила добиться успеха в своём виде спорта, за котором наблюдает множество людей. Внимания становится всё больше, но я стараюсь абстрагироваться. Но мне с самого начала было ясно, что я могу разделять Линн-лыжницу и просто Линн. Знаменита не Линн, а лыжница.

После завершения карьеры я уйду в тень. Но мне потребуется много сил, чтобы это сделать. За мной можно наблюдать, пока я участвую в соревнованиях, но потом вы меня не увидите», — приводит слова Сван SVT.