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Александр Большунов выиграл коньковую разделку на 15 км на этапе Кубка России в Казани

Сегодня, 11 января, в посёлке Мирный (Казань) состоялась мужская гонка с раздельным стартом на 15 км свободным стилем в рамках пятого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Победителем забега стал лыжник Александр Большунов, представляющий Архангельскую область.

Второе место занял представитель команды Тюменской области Артём Мальцев, уступивший лидеру 46,9 секунды. Третьим в этой гонке стал лыжник Савелий Коростелёв, выступающий за команду Архангельской области.

Лыжные гонки. Кубок России, пятый этап, Мирный.

15 км, свободный стиль. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 34.46,5.

2. Артём Мальцев (Тюменская область) — отставание 46,9 секунды.

3. Савелий Коростелёв (Архангельская область) +53,1.

4. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +54,0.

5. Илья Порошкин (Республика Коми) +1.11,9.