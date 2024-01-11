Александр Большунов выиграл коньковую разделку на 15 км на этапе Кубка России в Казани

Сегодня, 11 января, в посёлке Мирный (Казань) состоялась мужская гонка с раздельным стартом на 15 км свободным стилем в рамках пятого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Победителем забега стал лыжник Александр Большунов, представляющий Архангельскую область.
Второе место занял представитель команды Тюменской области Артём Мальцев, уступивший лидеру 46,9 секунды. Третьим в этой гонке стал лыжник Савелий Коростелёв, выступающий за команду Архангельской области.
Лыжные гонки. Кубок России, пятый этап, Мирный.
15 км, свободный стиль. Мужчины
1. Александр Большунов (Архангельская область) — 34.46,5.
2. Артём Мальцев (Тюменская область) — отставание 46,9 секунды.
3. Савелий Коростелёв (Архангельская область) +53,1.
4. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +54,0.
5. Илья Порошкин (Республика Коми) +1.11,9.
- 11 января 2024
-
16:09
-
15:23
-
15:18
-
15:02
-
14:47
-
12:31
-
11:16
-
10:30
-
09:21
- 10 января 2024
-
16:47
-
13:37
-
12:38
- 9 января 2024
-
16:36
-
16:17
-
15:19
-
15:00
-
14:45
-
13:02
- 8 января 2024
-
14:42
-
13:56
-
13:43
-
09:55
-
09:36
-
09:17
- 7 января 2024
-
23:32
-
19:51
-
19:27
-
18:48
-
18:44
-
18:28
-
17:25
-
17:24
-
17:08
-
13:53
-
06:39