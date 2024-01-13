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«Он пробил мне лыжу палкой». Сергей Волков — о столкновении с Александром Большуновым

«Он пробил мне лыжу палкой». Сергей Волков — о столкновении с Александром Большуновым
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В четвертьфинале спринта на пятом этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам в Казани произошло столкновение между лидером общего зачёта, трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым и лыжником из Татарстана Сергеем Волковым, в результате которого последний потерял скорость и позицию.

«Конечно, хотелось пробиться в финал, но немного не хватило восстановления после четвертьфинала. В том забеге я шёл впереди между лыжней, а Александр Большунов пытался протиснуться сзади. В итоге попал мне палкой по пятке лыжи, из-за чего я потерял скорость и позицию. Как оказалось, пробил лыжу насквозь. Если это было сделано не специально, то рабочий момент, хотя в поломке инвентаря приятного мало», — прокомментировал инцидент Сергей Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

А что сказал по поводу столкновения Большунов?

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