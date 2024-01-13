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«Как так, что он у меня на пятках?» Большунов рассказал, какой лыжник удивил его в Казани

«Как так, что он у меня на пятках?» Большунов рассказал, какой лыжник удивил его в Казани
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по лыжным гонкам, россиянин Александр Большунов прокомментировал победу в спринте классическим стилем в рамках пятого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона–2023/2024. Эта победа стала 14-й подряд для Большунова в рамках данных соревнований.

«Хорошая работа лыж, достаточно неплохое самочувствие. Круг достаточно короткий, на таком круге все ребята были готовы бороться, что показал и пролог. Андрюха Собакарёв хорошо пробежал, он же за мной в квалификации стартовал, а мне кричали по трассе, что он догоняет. Я думаю – да как так, что он у меня на пятках?

В четвертьфинале было напряжно. Лыжи вне нарезанной лыжни катили быстрее, все выбирали места между лыжнёй, в итоге мы палками цеплялись, возникали опасные ситуации. Я сделал вывод, что в следующих забегах нужно остерегаться таких контактов, ведь случись что – на коротком круге уже ничего не сделаешь.

Полуфинал, финал спокойно прошли. Раз удалось выиграть – значит, всё нормально», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

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