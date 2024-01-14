Кубок России по лыжным гонкам: во сколько женский скиатлон, где смотреть

Сегодня, 14 января, в посёлке Мирный (Казань) состоится женский скиатлон на 20 км в рамках пятого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона–2023/2024. Начало гонки — в 10:00 мск.

В прямом эфире соревнования покажет «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России, пятый этап, Мирный.

Скиатлон 10+10 км. Женщины. Стартовый лист

1. Анастасия Кулешова.

2. Мария Истомина.

3. Евгения Крупицкая.

4. Лидия Горбунова.

5. Елизавета Пантрина.

6. Екатерина Смирнова.

7. Алина Пеклецова.

8. Анастасия Фалеева.

9. Дарья Непряева.

10. Елизавета Маслакова.