Пантрина выиграла скиатлон на пятом этапе Кубка России, опередив Кулешову на финише
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В Мирном (посёлок в республике Татарстан) прошёл женский скиатлон в рамках пятого этапа Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. Победительницей гонки стала 21-летняя Елизавета Пантрина. Второй финишировала двукратный бронзовый призёр Олимпиады в эстафетах Анастасия Кулешова (Седова). Тройку призёров замкнула 18-летняя Алина Пеклецова.
Стоит отметить, что Пантрина вырвала победу у Кулешовой прямо на финише, в протоколе их разделяет лишь 0,1 секунды.
Лыжные гонки. Кубок России, пятый этап, Мирный. Скиатлон, 10+10 км. Женщины
1. Елизавета Пантрина — 57.03,4.
2. Анастасия Кулешова (Седова) — отставание 0,1 секунды.
3. Алина Пеклецова +0,5.
4. Евгения Крупицкая +1,5.
5. Екатерина Смирнова +18,4.
6. Лидия Горбунова +32,8.
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