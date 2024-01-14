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Пантрина выиграла скиатлон на пятом этапе Кубка России, опередив Кулешову на финише

Пантрина выиграла скиатлон на пятом этапе Кубка России, опередив Кулешову на финише
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В Мирном (посёлок в республике Татарстан) прошёл женский скиатлон в рамках пятого этапа Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. Победительницей гонки стала 21-летняя Елизавета Пантрина. Второй финишировала двукратный бронзовый призёр Олимпиады в эстафетах Анастасия Кулешова (Седова). Тройку призёров замкнула 18-летняя Алина Пеклецова.

Стоит отметить, что Пантрина вырвала победу у Кулешовой прямо на финише, в протоколе их разделяет лишь 0,1 секунды.

Лыжные гонки. Кубок России, пятый этап, Мирный. Скиатлон, 10+10 км. Женщины

1. Елизавета Пантрина — 57.03,4.
2. Анастасия Кулешова (Седова) — отставание 0,1 секунды.
3. Алина Пеклецова +0,5.
4. Евгения Крупицкая +1,5.
5. Екатерина Смирнова +18,4.
6. Лидия Горбунова +32,8.

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 5, Мирный, Россия
Женщины. Скиатлон 10+10 км
14 января 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Елизавета Пантрина
Тюменская область
57:03.4
2
Анастасия Кулешова
Нижегородская - Мордовия
+0.1
3
Алина Пеклецова
Архангельская - Вологодская
+0.5
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