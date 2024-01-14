Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пантрина выиграла скиатлон на пятом этапе Кубка России, опередив Кулешову на финише

В Мирном (посёлок в республике Татарстан) прошёл женский скиатлон в рамках пятого этапа Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. Победительницей гонки стала 21-летняя Елизавета Пантрина. Второй финишировала двукратный бронзовый призёр Олимпиады в эстафетах Анастасия Кулешова (Седова). Тройку призёров замкнула 18-летняя Алина Пеклецова.

Стоит отметить, что Пантрина вырвала победу у Кулешовой прямо на финише, в протоколе их разделяет лишь 0,1 секунды.

Лыжные гонки. Кубок России, пятый этап, Мирный. Скиатлон, 10+10 км. Женщины

1. Елизавета Пантрина — 57.03,4.

2. Анастасия Кулешова (Седова) — отставание 0,1 секунды.

3. Алина Пеклецова +0,5.

4. Евгения Крупицкая +1,5.

5. Екатерина Смирнова +18,4.

6. Лидия Горбунова +32,8.