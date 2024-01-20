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Эрик Вальнес выиграл масс-старт на 8-м этапе Кубка мира в Оберхофе, Клебо финишировал 17-м

Эрик Вальнес выиграл масс-старт на 8-м этапе Кубка мира в Оберхофе, Клебо финишировал 17-м
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В Оберхофе (Германия) прошёл мужской масс-старт классическим стилем на 20 км в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Его победителем стал олимпийский чемпион 2022 года и чемпион мира 2021 года в командном спринте, норвежский лыжник Эрик Вальнес. Вторым к финишу пришёл норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет. Тройку призёров также замкнул спортсмен из Норвегии Пол Голберг.

Стоит отметить, что пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, действующий обладатель Кубка мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо в данной гонке финишировал лишь 17-м.

Лыжные гонки. Кубок мира, 8-й этап, Оберхоф. Масс-старт, классический стиль, 20 км. Мужчины

1. Эрик Вальнес (Норвегия) – 46.03,0.
2. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) – отставание 0,9 секунды.
3. Пол Голберг (Норвегия) +1,6…
17. Йоханнес Клебо (Норвегия) +10,1.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 8, Оберхоф, Германия
Мужчины. 20 км. Классический стиль. Масс-старт
20 января 2024, суббота. 12:25 МСК
Окончено
1
Эрик Вальнес
Норвегия
46:03.0
2
Ийво Нисканен
Финляндия
+0.9
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+1.6
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