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Кубок мира, восьмой этап, женщины: во сколько эстафета, где смотреть

Сегодня, 21 января, в Оберхофе (Германия) в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт женская эстафета.

Начало гонки запланировано на 12:50 мск. Смотреть видеотрансляции гонок этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе можно в прямом эфире на канале «Матч Арена».

Лыжные гонки. Кубок мира. Восьмой этап, Оберхоф

Женщины. Эстафета 4 x 7,5 км. Стартовый лист

1. Швеция (Линн Сван, Фрида Карлссон, Эбба Андерссон, Йонна Сундлинг)

2. Норвегия (Кристин Эустгулен Фоснес, Хейди Венг, Маргрете Бергане, Тириль Уднес Венг)

3. Германия (Катерине Заюрбрай, Катарина Хеннинг, Пия Финк, Виктория Карль)

4. Финляндия (Юханна Матинтало, Анне Кюллёнен, Криста Пярмякоски, Ясми Йоэнсуу)

5. Франция (Жюльетт Дюкордо, Мелисса Галь, Флора Дольси, Лена Кентен)

6. Швейцария (Надя Келин, Дезире Штайнер, Марина Каэлин, Алина Майер)

7. Италия (Анна Комарелла, Катерина Ганц, Франческа Франки, Мартина Ди Чента)

8. Канада (Лилиан Ганьон, Оливия Буффар-Несбитт, Соня Шмидт, Катерин Вивер)

9. Казахстан (Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Камила Махмутова)

10. Германия (Лиза Ломанн, Верена Вайт, Колетта Ридцек, Лена Кек)

11. Швеция (Эмма Рибом, София Хенрикссон, Моа Лундгрен, Майя Дальквист)

12. Норвегия (Матильде Мюрвольд, Хедда Остберг Амундсен, Мария Харц Меллинг, Ане Аппельквист Стенсет)