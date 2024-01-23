Норвежская лыжница Шистад пропустит этап Кубка мира в Гомсе

Норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад не выступит на этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024, который пройдёт с 26 по 28 января в Гомсе (Швейцария).

«Я планирую хорошо потренироваться перед оставшейся частью сезона», — приводит слова Шистад пресс-служба Норвежской лыжной ассоциации.

Напомним, на этапе в Гомсе пройдут спринтерские гонки свободным стилем, масс-старты свободным стилем и смешанная эстафета. Шистад занимает второе место в спринтерском зачёте Кубка мира. Лидером спринтерского зачёта у женщин является шведская лыжница Линн Сван.

Также этап в Швейцарии пропустят норвежские лыжницы Астрид Эйре Слинн, Анне Кьерсти Кальво и Силье Теодорсен. Сообщается, что это связано с болезнью спортсменок.