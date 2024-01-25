«Это самое отвратительное, что я когда-либо испытывал». Хауган — о втором месте в слаломе

Завершился мужской слалом в Шладминге (Австрия) в рамках Кубка мира по горнолыжному спорту. Норвежец Тимон Хауган, ставший вторым с результатом 1:45.48 (отставание + 0,28 секунды), был расстроен, потому что настраивался на победу.

«Это самое отвратительное, что я когда-либо чувствовал! Ощущения, которые я сейчас испытываю в своём теле, неописуемы», — приводит слова Хаугана из эфира ТV2.

Первое место в гонке занял Линус Штрассер из Германии с результатом 1:45.20. Замыкает тройку лидеров Клеман Ноэль из Франции. Он финишировал с результатом 1:46.22.

Отметим, что эта победа вторая в сезоне для Штрассера. В первой попытке этого слалома тройка лидеров расположилась в том же порядке, за исключением небольшой разницы во времени.

Хауган стал единственным норвежцем, занявшим пьедестал. Недалеко от него остался Хенрик Кристофферсен. Он пришёл к финишу шестым.