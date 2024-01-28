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24-летний Бернарди пробежал первую гонку на КМ и стал третьим после Клебо в забеге

24-летний Бернарди пробежал первую гонку на КМ и стал третьим после Клебо в забеге
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Итальянский лыжник Риккардо Бернарди пробежал свою первую гонку на Кубке мира на девятом этапе в Гомсе (Швейцария) и стал третьим в одном из забегов четвертьфинала. Впереди него только лидеры лыжных гонок — Люка Шанава и Йоханнес Клебо. Сам итальянец сказал, что наблюдал за опытными лыжниками и изучал их траектории движения.

«На подъеме мне посчастливилось продвинуться вправо и после следующего поворота налево оказаться позади Шанавы, поэтому, поднявшись на его «хвосте», я в итоге спустился с холма третьим. Было приятно видеть Клебо и Шанаву, ехать на дистанции и смотреть, как они это делают. На самом деле, я уже дважды пересекался с Клебо во время разминки и поэтому пытался следовать за ним и изучать его траектории» — приводит слова Бернарди Fondo Italia.

Отметим, что Бернарди вызвали на гонку в день его рождения, 22 января. В квалификации он пришёл 28-ым, а в первом забеге четвертьфинала спринта оказался вместе с Шанавой и Клебо. От лидера забега, французского лыжника, он отстал на 0.9 секунды.

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