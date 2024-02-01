Кильде — о страшном падении на Кубке мира: сейчас главное, чтобы я снова мог ходить

Двукратный призёр Олимпиады-2022 и ЧМ-2023, обладатель Кубка мира – 2019/2020 норвежский горнолыжник Александер Омодт Кильде поделился тревожными новостями касательно своей травмы.

Напомним, в начале года Кильде жёстко упал во время спуска на этапе Кубка мира в Венгене (Швейцария). В момент падения он врезался в барьеры на трассе.

«Ситуация всё ещё в подвешенном состоянии. Я настроен позитивно, но на восстановление потребуется время. Сейчас ещё рано говорить, смогу ли я снова выступать на высоком уровне. На данный момент самое главное – чтобы я снова мог ходить. Речь идёт не о возвращении в спорт, а о том, чтобы вернуться к обычной жизни.

Сейчас я нахожусь на очень ранней стадии. Пострадали нервные окончания, когда такое происходит, определённостей быть не может. Сейчас нужно понять, сколько времени уйдёт на восстановление», — приводит слова Кильде Eurosport.